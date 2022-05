Concessioni balneari, Meloni: “Draghi difenda gli interessi dell’Italia” (Di martedì 24 maggio 2022) Roma – “Ci vuole un governo che abbia voglia di difendere gli interessi italiani. Se Mario Draghi recupera l’autorevolezza, la spolvera e la porta in Europa per porre un paio di questioni ci aiuta, perché non abbiamo visto grandi cambi di passo”. Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, durante un comizio a Frosinone, a proposito della questione delle Concessioni balneari. “A me non torna perché il governo non faccia come sta facendo la Spagna o il Portogallo, che hanno prorogato le Concessioni. Imporre a noi di mettere all’asta gli stabilimenti quando la Spagna e il Portogallo, che sono i nostri diretti competitori, prorogano le loro Concessioni in Italia è incostituzionale” dice Meloni. “La Costituzione italiana dice, all’articolo 11, ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 24 maggio 2022) Roma – “Ci vuole un governo che abbia voglia di difendere gliitaliani. Se Mariorecupera l’autorevolezza, la spolvera e la porta in Europa per porre un paio di questioni ci aiuta, perché non abbiamo visto grandi cambi di passo”. Così Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia, durante un comizio a Frosinone, a proposito della questione delle. “A me non torna perché il governo non faccia come sta facendo la Spagna o il Portogallo, che hanno prorogato le. Imporre a noi di mettere all’asta gli stabilimenti quando la Spagna e il Portogallo, che sono i nostri diretti competitori, prorogano le loroin Italia è incostituzionale” dice. “La Costituzione italiana dice, all’articolo 11, ...

