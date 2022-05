Con Luciano Spigaroli a Garlate, una degustazione di culatello affettato al momento, micca bianca e Rosso del Motto (Di martedì 24 maggio 2022) Il patron de l’Antica Corte Pallavicina, che ha saputo trasformare la nebbia umida in una grande opportunità, porterà il meglio della tradizione parmense nel nuovo showroom lecchese Audi di Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia. Appuntamento al 26 maggio dalle 19.30 Leggi su ecodibergamo (Di martedì 24 maggio 2022) Il patron de l’Antica Corte Pallavicina, che ha saputo trasformare la nebbia umida in una grande opportunità, porterà il meglio della tradizione parmense nel nuovo showroom lecchese Audi di Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia. Appuntamento al 26 maggio dalle 19.30

