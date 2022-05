Con Kvaratskheila e Olivera il Napoli guadagna 40 centimetri | come voleva Spalletti

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 24 maggio 2022) Intanto il40. Tutti sulla fascia sinistra.– o Zizì, per accontentare De Laurentiis – è alto 183, esattamente 20più alto di Insigne (1,63). Mati, oggi a Roma per sostenere le visite mediche con gli azzurri, è alto circa un metro e ottantacinque: supera Mario Rui (1,68) di ben diciassette. Si potrebbe obiettare che l’uruguayano sulla carta è il rimpiazzo di Ghoulam che basso proprio non è, ma de facto ilper diversi anni – a causa dei problemi fisici di Faouzi – ha avuto un solo terzino sinistro, ed è il portoghese., nello scacchiere, giocherà al posto di Rui o in alternativa. La catena di sinistra del ...