Con chi viaggi: nuove clip del film con Lillo e Fabio Rovazzi (Di martedì 24 maggio 2022) Sono state diffuse nuove clip di Con chi viaggi, il film diretto da YouNuts! con protagonisti Lillo e Fabio Rovazzi Al cinema solo il 23, 24 e 25 maggio, Con chi viaggi è un appuntamento da non perdere. Il film evento vede come protagonisti Lillo, Alessandra Mastonardi, Michela De Rossi e Fabio Rovazzi. Alla regia troviamo invece il duo YouNuts!, composto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia, che ha già diretto Sotto il sole di Riccione. Guardiamo insieme le nuove clip di Con chi viaggi! La trama di Con chi viaggi Quattro sconosciuti si incontrano grazie ad una app per condividere un viaggio in ...

