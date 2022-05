(Di martedì 24 maggio 2022) FIRENZE - Il presidente della Fiorentina Roccoè tornato a parlare in conferenza stampa. " Prima di me la Fiorentina si è salvata all'ultima giornata; il primo anno siamo arrivati decimi, nel ...

Advertising

Corriere dello Sport

FIRENZE - Il presidente della Fiorentina Roccoè tornato a parlare in conferenza stampa. " Prima di me la Fiorentina si è salvata all'ultima giornata; il primo anno siamo arrivati decimi, nel secondo anno non è andato bene ed è stata ......la Notte Romantica dei Borghi più belli d'Italia con l'AngeloTrio e quello tradizione della Banda Città di Verucchio) e tanto altro. Fra le chicche, la lettura scenica dell'Orlando... Commisso, furioso attacco a Vlahovic: "Il signorino ci ha rovinati" FIRENZE- Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è tornato a parlare in conferenza stampa. "Prima di me la Fiorentina si è salvata all'ultima giornata; il primo anno siamo arrivati decimi, nel ...