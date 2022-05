Come il Mali potrebbe condizionare la sicurezza europea (Di martedì 24 maggio 2022) A metà maggio il Mali ha annunciato il suo ritiro dall’organizzazione G5 Sahel e dalla forza militare antijihadista. L’organizzazione era stata creata nel 2014 congiuntamente con Ciad, Niger, Burkina Faso e Mauritania proprio per far fronte al problema del terrorismo nella regione. Ogni azione della giunta Maliana, da quando ha preso il potere tramite un InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 24 maggio 2022) A metà maggio ilha annunciato il suo ritiro dall’organizzazione G5 Sahel e dalla forza militare antijihadista. L’organizzazione era stata creata nel 2014 congiuntamente con Ciad, Niger, Burkina Faso e Mauritania proprio per far fronte al problema del terrorismo nella regione. Ogni azione della giuntaana, da quando ha preso il potere tramite un InsideOver.

Advertising

_MicroMega_ : Nel nuovo numero di MicroMega Yves Sintomer illustra come il sorteggio, senza essere la panacea di tutti i mali del… - ws_hel : L'uomo vecchio carico dei suo mali è ringiovanito, come L'Aquila rinnova le sue penne, simbolo antico del divino.… - EGimignani : @deliasupporter Alex avrà sicuramente letto del fantashottino e non vuole averci sulla coscienza. È già responsabil… - mauro_araldi : @Giada81_0 @Leonard1306__ Sì, quello che intendevo é che anche il concetto vaccinatore ( o addirittura sanitari in… - Raff70111 : RT @mars799: La TV riesce a far passare come bene il male e il male come fosse il bene. Zelensky è il nuovo Messia e Putin il dittatore san… -