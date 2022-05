Come fare a comprare abbigliamento usato e vintage online? (Di martedì 24 maggio 2022) Life&People.it Non c’è dubbio che il mercato dell’usato nel settore della moda stia crescendo molto rapidamente, grazie anche alle vendite online e alle iniziative digitali; ma Come fare a comprare e vendere in tutta sicurezza? E, quali sono le app più sicure, efficienti ed affidabili? Mentre la moda si rinnova costantemente, continua anche a nutrirsi del passato con l’influenza del trend vintage. Il trend del second-hand non è solo un cambiamento nel processo di acquisto del prodotto; è anche un fenomeno che permette di ricordare quanto siano valide le norme che si oppongono al rapido invecchiamento della moda. Le tendenze di rivendita, vintage e di seconda mano non sono proprio concetti nuovi, ormai vocaboli Come reuse-resell-recycle sono ... Leggi su lifeandpeople (Di martedì 24 maggio 2022) Life&People.it Non c’è dubbio che il mercato dell’nel settore della moda stia crescendo molto rapidamente, grazie anche alle venditee alle iniziative digitali; mae vendere in tutta sicurezza? E, quali sono le app più sicure, efficienti ed affidabili? Mentre la moda si rinnova costantemente, continua anche a nutrirsi del passato con l’influenza del trend. Il trend del second-hand non è solo un cambiamento nel processo di acquisto del prodotto; è anche un fenomeno che permette di ricordare quanto siano valide le norme che si oppongono al rapido invecchiamento della moda. Le tendenze di rivendita,e di seconda mano non sono proprio concetti nuovi, ormai vocabolireuse-resell-recycle sono ...

Advertising

FrancescoBonif1 : Caro @CarloCalenda, noi non stiamo con Lagalla. Se sarà eletto Lagalla, noi saremo all’opposizione. Senza fare inci… - marattin : Accipicchia, un “dovere morale”. Chissà come si chiama, invece, vincere (ammesso che) e non avere una minima idea d… - reportrai3 : Oggi è la finanza a guidare le strategie, gli stati hanno accettato che l’industria farmaceutica diventasse un sett… - F43ry87 : @BadMedic Come godo vedervi fare di tutto pur di non accettare che avete la merda in corpo e non ci potete fare piú… - IamFrankyDuks : @MaxCagnaccioRob @Sir_Bianchi @LaBombetta76 @Albe_one No, mi disturba dovermi confrontare con gente che non ha guar… -