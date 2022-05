“Colpa dei montaggi”, accuse all’Isola: Luxuria “demolisce” Clemente Russo e Laura Maddaloni – VIDEO (Di martedì 24 maggio 2022) Proseguono le incomprensioni tra Vladimir Luxuria e Laura Maddaloni dopo l’Isola dei Famosi. Presenti entrambe a Pomeriggio 5 anche con Clemente Russo, le due hanno battibeccato ancora. Laura Maddaloni “accuse” all’Isola: “Colpa dei montaggi”, Luxuria sbotta “Sai quando mi sei scaduta? Quando, e spero di aver frainteso, ti sei rivolta a Lory Del Santo asserendo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 24 maggio 2022) Proseguono le incomprensioni tra Vladimirdopo l’Isola dei Famosi. Presenti entrambe a Pomeriggio 5 anche con, le due hanno battibeccato ancora.: “dei”,sbotta “Sai quando mi sei scaduta? Quando, e spero di aver frainteso, ti sei rivolta a Lory Del Santo asserendo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

