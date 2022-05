Colonnine di ricarica - Pnrr, aperte le consultazioni sul piano dazione, bandi in dicembre (Di martedì 24 maggio 2022) Che fine hanno fatto i cospicui fondi stanziati dal governo nel quadro del Pnrr per l'accelerazione della creazione di una rete d'infrastrutture per la ricarica delle auto elettriche? Sul tema, dopo l'annuncio della disponibilità di 741,3 milioni di euro, è sostanzialmente calato il silenzio. Ora, però, finalmente qualcosa si muove, anche se le cose sembrano essere ancora a uno stadio pre-iniziale (nonostante tutto il tempo trascorso). Il ministero della Transizione ecologica ha, infatti, annunciato l'avvio di una consultazione pubblica sul piano d'azione, disponibile sul proprio sito insieme con i relativi documenti. Le osservazioni potranno essere inviate tramite un apposito modulo di adesione fino al prossimo 6 giugno. Il piano. Il Pnrr prevede, in ogni caso, che i fondi vengano utilizzati per la ... Leggi su quattroruote (Di martedì 24 maggio 2022) Che fine hanno fatto i cospicui fondi stanziati dal governo nel quadro delper l'accelerazione della creazione di una rete d'infrastrutture per ladelle auto elettriche? Sul tema, dopo l'annuncio della disponibilità di 741,3 milioni di euro, è sostanzialmente calato il silenzio. Ora, però, finalmente qualcosa si muove, anche se le cose sembrano essere ancora a uno stadio pre-iniziale (nonostante tutto il tempo trascorso). Il ministero della Transizione ecologica ha, infatti, annunciato l'avvio di una consultazione pubblica suld'azione, disponibile sul proprio sito insieme con i relativi documenti. Le osservazioni potranno essere inviate tramite un apposito modulo di adesione fino al prossimo 6 giugno. Il. Ilprevede, in ogni caso, che i fondi vengano utilizzati per la ...

Advertising

Michele_Arnese : RT @Roberto32855588: Fondi Pnrr per le colonnine di ricarica, che cosa va (e cosa non va) - _autoblog : Ricarica auto elettriche: in arrivo 21.000 colonnine fast charge - StartMagNews : L’assegnazione delle risorse del Pnrr per le colonnine di ricarica elettriche è limitata ai distributori di carbura… - Roberto32855588 : Fondi Pnrr per le colonnine di ricarica, che cosa va (e cosa non va) - finagegroup : Stanziati 750mln dal #PNRR per realizzare, entro la fine del 2026, 21.355 nuove colonnine di ricarica pubbliche per… -