Cioffi saluta l’Udinese | lo attende il Verona?

(Di martedì 24 maggio 2022) Un po’ a sorpresasi separano. La decisione è stata maturata direttamente dal tecnico che, dopo aver condotto la squadra alla salvezza, preferisce un’altra avventura. Si parla con insistenza di un accordo già definito con l’Hellasper sostituire Tudor che andrà via.LASCIAPER IL? Qualcosa era trapelato nei giorni scorsi, ma il divorzio si è consumato solo dopo l’ultimo acuto in campionato domenica scorsa contro la Salernitana. Il bilancio del tecnico sulla panchina bianconera è stata comunque positivo. Subentrato a Luca Gotti lo scorso 11 dicembre, ha ottenuto un onorevole dodicesimo posto, frutto di 30 punti in 22 incontri. L’ambizionedi allenare in una piazza come, reduce da un campionatoconclusoa ...

Advertising

infoitsport : Serie A, inizia il valzer panchine. Tuttosport: 'Cioffi saluta Udine e Tudor lascia Verona' -

Gabrielel'Udinese : la separazione è ufficiale. Attraverso un comunicato pubblicato sul sito della società, infatti, viene comunicato che l'allenatore " non rinnoverà il contratto in ...Vince sia il Milan che l'Inter , così come il Napoli , cheil capitano Insigne. Juric ... da cui emergono delle fragilità mai viste sotto la guida di. In ogni caso questa prestazione non ...Gli succederà Gabriele Cioffi che ieri ha detto 'no' al prolungamento con l'Udinese. Cioffi ha preso il posto di Luca Gotti il 7 dicembre scorso dopo 16 giornate e ha guidato la squadra, bene, per le ...Ancora i giochi nel campionato di Serie A non sono conclusi, ma le società si muovono sulle trattative. Il calciomercato ...