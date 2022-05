“Ci vediamo in autunno”: Simona Ventura si lascia scappare lo spoiler, ha firmato il contratto (Di martedì 24 maggio 2022) La conduttrice RAI si lascia scappare la succosa indiscrezione: Simona Ventura sta già scaldando i motori per la sua prossima avVentura. Simona Ventura (fonte youtube)La granitica ed esplosiva conduttrice Simona Ventura vanta una carriera televisiva costellata di successi, maturata nelle principali emittenti pubbliche e private. La mattatrice emiliana ha conquistato il pubblico grazie al suo polso fermo e all’autorevole presenza scenica. Non guasta nemmeno il pizzico di irriverenza dal sapore romagnolo, in grado di sdrammatizzare anche i momenti di impasse più imbarazzante: la showgirl è un vero e proprio pilastro del Pantheon mediatico italiano. Dopo le sue esperienze al timone di reality come “L’Isola dei Famosi” e “Temptation Island ... Leggi su specialmag (Di martedì 24 maggio 2022) La conduttrice RAI sila succosa indiscrezione:sta già scaldando i motori per la sua prossima av(fonte youtube)La granitica ed esplosiva conduttricevanta una carriera televisiva costellata di successi, maturata nelle principali emittenti pubbliche e private. La mattatrice emiliana ha conquistato il pubblico grazie al suo polso fermo e all’autorevole presenza scenica. Non guasta nemmeno il pizzico di irriverenza dal sapore romagnolo, in grado di sdrammatizzare anche i momenti di impasse più imbarazzante: la showgirl è un vero e proprio pilastro del Pantheon mediatico italiano. Dopo le sue esperienze al timone di reality come “L’Isola dei Famosi” e “Temptation Island ...

La coppia Ventura - Perego ritornerà in autunno Redazione Sorrisi Lo ha annunciato la stessa Simona Ventura in un post sul suo profilo Instagram, a commento della fine della prima stagione di "Citofonare Rai2" : "Ci vediamo in autunno". Lei stessa pare confermare il ritorno della trasmissione che conduce insieme con Paola Perego , in onda alle 11.15 ogni domenica su Rai2. Il talk show, dunque, andrà avanti con ...