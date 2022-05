Chiara Nasti, viaggio in barca e seno al vento: l’influencer come non l’hai mai vista (Di martedì 24 maggio 2022) Chiara Nasti ha diChiarato a tutti di essere in dolce attesa e la notizia è straordinaria, ma non ha dimenticato il lavoro da influencer. Quando si diventa dei personaggi famosi, tutta la propria vita diventa un qualcosa che viene cercato è spiato da tutta la gente comune, anche una cosa meravigliosa come può essere la gravidanza, con Chiara Nasti che se n’è accorta in maniera davvero particolare nell’ultimo periodo, quando ha annunciato a tutti la bella notizia di aspettare un bambino, o una bambina, dal suo compagno Mattia Zaccagni, con i due che hanno davvero fatto le cose in grandi per poter dedicare il massimo possibile al proprio bebè. Chiara Nasti foto (Instagram)Ci sono alcuni personaggi che sono in grado di trasformare in spettacolo qualsiasi ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 24 maggio 2022)ha dito a tutti di essere in dolce attesa e la notizia è straordinaria, ma non ha dimenticato il lavoro da influencer. Quando si diventa dei personaggi famosi, tutta la propria vita diventa un qualcosa che viene cercato è spiato da tutta la gente comune, anche una cosa meravigliosapuò essere la gravidanza, conche se n’è accorta in maniera davvero particolare nell’ultimo periodo, quando ha annunciato a tutti la bella notizia di aspettare un bambino, o una bambina, dal suo compagno Mattia Zaccagni, con i due che hanno davvero fatto le cose in grandi per poter dedicare il massimo possibile al proprio bebè.foto (Instagram)Ci sono alcuni personaggi che sono in grado di trasformare in spettacolo qualsiasi ...

