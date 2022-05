"Chi ha ingaggiato per difendersi dagli attentati". Putin, conferme pesanti: ecco i suoi uomini-ombra (Di martedì 24 maggio 2022) Vladimir Putin sarebbe sopravvissuto a cinque tentativi di omicidio. Il condizionale è sempre d'obbligo quando si parla del presidente russo, che adesso sarebbe così preoccupato per la sua vita al punto da aver ingaggiato un'intera squadra di cecchini. Il tentativo più recente di assassinare Putin sarebbe avvenuto circa due mesi fa, poco dopo l'inizio dell'invasione russa in Ucraina. I dettagli emergono però solo ora dalla bocca di Kyrylo Budanov, capo dell'intelligence ucraina. Alla Pravda ha parlato di “tentativo fallito”: “Questa non è un'informazione di dominio pubblico. Nessuno ne ha parlato, ma è accaduto davvero, anche se il tentativo ancora una volta non ha avuto successo”. Non è chiaro chi ci fosse dietro il presunto attacco o dove sia avvenuto, ma Putin si sarebbe spaventato al punto da circondarsi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Vladimirsarebbe sopravvissuto a cinque tentativi di omicidio. Il condizionale è sempre d'obbligo quando si parla del presidente russo, che adesso sarebbe così preoccupato per la sua vita al punto da averun'intera squadra di cecchini. Il tentativo più recente di assassinaresarebbe avvenuto circa due mesi fa, poco dopo l'inizio dell'invasione russa in Ucraina. I dettagli emergono però solo ora dalla bocca di Kyrylo Budanov, capo dell'intelligence ucraina. Alla Pravda ha parlato di “tentativo fallito”: “Questa non è un'informazione di dominio pubblico. Nessuno ne ha parlato, ma è accaduto davvero, anche se il tentativo ancora una volta non ha avuto successo”. Non è chiaro chi ci fosse dietro il presunto attacco o dove sia avvenuto, masi sarebbe spaventato al punto da circondarsi ...

