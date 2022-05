Chi ha diritto al bonus di 200 euro in busta paga contro il caro bollette (Di martedì 24 maggio 2022) Il Decreto Aiuti è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale rendendo così espliciti i dettagli di chi potrà beneficiare del bonus da 200 euro varato dal governo per aiutare parte della popolazione a far fronte al caro prezzi. L’articolo 31 dice che “ai lavoratori dipendenti di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro”. Il comma richiamato riguarda la riduzione contributiva prevista dalla Legge di bilancio nel caso in cui “la retribuzione ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Il Decreto Aiuti è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale rendendo così espliciti i dettagli di chi potrà beneficiare delda 200varato dal governo per aiutare parte della popolazione a far fronte alprezzi. L’articolo 31 dice che “ai lavoratori dipendenti di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200”. Il comma richiamato riguarda la riduzione contributiva prevista dalla Legge di bilancio nel caso in cui “la retribuzione ...

Advertising

lauraboldrini : Il #22maggio 1978 entrava in vigore in Italia la legge che depenalizzava l’#aborto, fino ad allora reato. Una gran… - IlContiAndrea : Il tour estivo, gli opening dei suoi concerti, la collaborazione con LDA, spoiler vari e “il diritto di amare chi s… - Europarl_IT : Tutti nell’UE hanno il diritto di vivere come desiderano e di amare chi vogliono ?? ??????. Per questo il Parlamento… - Stemar7Denari : RT @GuidoCrosetto: I cortei non si vietano in democrazia. Si controlla che non siano violenti e se lo sono si puniscono i colpevoli ma viet… - ishka_iz : @francescacuore6 @SimoPillon Chi non crede in Dio dovrebbe quantomeno avere in mente che a lui il diritto alla vita… -