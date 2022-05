Chelsea, due obiettivi per la difesa (Di martedì 24 maggio 2022) Il Chelsea individua gli obiettivi per la difesa: nel mirino, scrive il Daily Telegraph, ci sono Jules Koundé del Siviglia e Josko Gvardiol... Leggi su calciomercato (Di martedì 24 maggio 2022) Ilindividua gliper la: nel mirino, scrive il Daily Telegraph, ci sono Jules Koundé del Siviglia e Josko Gvardiol...

Advertising

antoniothebeer : @armcopp Ci sta, ma facendo due conti il Napoli ha 1/5 del Chelsea? Io non penso proprio! Stadio in affitto(con ann… - NXGN_Italia : Armando Broja e Conor Gallagher nella prossima stagione ritorneranno al Chelsea in prova ?? I due giovani del Chels… - Krafftdellenevi : @checco_sanna @doctor_el86 @ilberra81 @marcokaf @GiAdUzZoLa90 Dybala al quarto anno tra i professionisti, dopo esse… - Fedeoer : @Delu90Inter @deliux9 Mica volevo Zapata io. Legittimo chiedere aumento dopo due stagioni in quel modo. Pure Kane l… - KeithEMoorth : @AmalaTV_ La Gazzetta dello Sport lo dava PER FATTO alla Juve due giorni dopo le dichiarazioni post-Juve. Sport Med… -