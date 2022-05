Che palle il perbenismo sullo striscione del Milan (Di martedì 24 maggio 2022) Non se ne può più, davvero non gliela si fa più a vivere in un Paese che affoga nelle sabbie mobili del politicamente corretto, che poi sarebbe postcomunismo, che poi sarebbe comunismo bello e buono, con gli orfani ideologici che dettano la linea e decidono come parlare, pensare, ridere, sfottere. Quel che è peggio, per osmosi di stupidità. L’ultima è che la Procura della Figc ha aperto un fascicolo dopo il cartello dei tifosi Milanisti ai cugini nerazzurri, “La coppa Italia ficcateva nel culo”. E allora? Cosa è il calcio senza ironia, a volte triviale e per questo irresistibile? Possiamo immaginare il tifo senza battutacce da osteria, carognate andanti, piccole cose di pessimo gusto? Possiamo divertirci senza poterci più divertire? Ma chi lo regge un pallone dove tra bauscia e casciavit non volano le scemenze, che poi si concludono a tavola o al bar in complicità ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 24 maggio 2022) Non se ne può più, davvero non gliela si fa più a vivere in un Paese che affoga nelle sabbie mobili del politicamente corretto, che poi sarebbe postcomunismo, che poi sarebbe comunismo bello e buono, con gli orfani ideologici che dettano la linea e decidono come parlare, pensare, ridere, sfottere. Quel che è peggio, per osmosi di stupidità. L’ultima è che la Procura della Figc ha aperto un fascicolo dopo il cartello dei tifosiisti ai cugini nerazzurri, “La coppa Italia ficcateva nel culo”. E allora? Cosa è il calcio senza ironia, a volte triviale e per questo irresistibile? Possiamo immaginare il tifo senza battutacce da osteria, carognate andanti, piccole cose di pessimo gusto? Possiamo divertirci senza poterci più divertire? Ma chi lo regge un pallone dove tra bauscia e casciavit non volano le scemenze, che poi si concludono a tavola o al bar in complicità ...

