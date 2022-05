Champions League virtuale per i giovani pazienti del SantobonoPausillipon

(Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Giovedì 26 maggio, alle ore 14.30, presso la sede di Confesercenti Campania in via Toledo 148, a Napoli, Meta Experience, insieme alla Fondazione e all’Aorn Santobono Pausilipon, con il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli, presenterà alla stampa l’esperienza immersiva che il 28 maggio prossimo, in occasione della finale di, consentirà ad un gruppo diricoverati presso il SantobonoPausilipon di vivere attraverso il metaverso le emozioni della gara tra il Liverpool e il Real Madrid. Durante l’evento, i ragazzi potranno interagire e divertirsi in un ambiente, che riprodurrà lo stadio e l’atmosfera della partita, con il valore aggiunto di potervi incontrare, sempre virtualmente, degli ospiti speciali. Alla conferenza stampa ...

GoalItalia : Le fasce dei gironi della prossima Champions League ? Milan, Juventus, Napoli e Inter si presentano così ???? - marcoardemagni : Torna lo striscione portafortuna! Il raffinato manufatto, oltre a qualificare il #Milan, produce effetti micidiali… - GoalItalia : Scudetto ? Coppa Italia ? Champions League ? 22 maggio 2010 ?? L'Inter di Josè Mourinho completa uno storico Tri… - ducciosiena : @daviderl17 Hanno fatto un triplete … bene … noi quante coppe dei campioni/ champions league abbiamo vinto? Più del… - CalcioPillole : Sale l'attesa per la finale di #ChampionsLeague: svelato il pallone targato #Adidas. -

Carlo Ancelotti ha risposto alle parole di Mohamed Salah, che ha parlato di una missione di vendetta in, dichiarando che con il Real Madrid ha un conto in sospeso. La finale di sabato allo Stade de France di Parigi arriva quattro anni dopo che il Madrid ha battuto il Liverpool a Kiev , ...... Gareth Southgate, per le sfide di Nations. I vice - campioni d'Europa affronteranno ... Tra i convocati non ci sono i giocatori del Liverpool sabato impegnati nella finale dicontro il ...Manca sempre meno alla finalissima di Champions League fra Real Madrid e Liverpool. L'Adidas nella mattinata di oggi ha presentato il pallone con una grande particolarità.Il giovane talento del Real Madrid Rodrygo si prepara per la finale di Champions League contro il Liverpool: ecco le sue parole.