CEI Pro Vita Famiglia | Buon lavoro al Cardinale Zuppi

Leggi su romadailynews

(Di martedì 24 maggio 2022) per la difesa dellae della– «AuguriamoalMatteo Maria, appena nominato nuovo presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Siamo certi chesarà un punto di riferimento per la comunità cattolica italiana e per le associazioni come Proche, seppur laica e aconfessionale, condivide la difesa dellae dellacon il Magistero della Chiesa. Il nuovo Presidente della Cei sarà un interlocutore valido e prezioso per proseguire la nostra missione nel tutelare, come ci ha ricordato il Santo Padre Domenica scorsa durante il Regina Coeli, lasacra e inviolabile, che purtroppo negli ultimi anni è sotto ...