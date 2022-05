Cei: Mattarella, 'grati a Bassetti per guida in periodo difficile a causa della pandemia' (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - Al termine del Suo mandato alla presidenza della Conferenza episcopale italiana desidero farLe pervenire i sensi della mia personale stima. Giunga a Lei, eminenza reverendissima, anche l'espressione della mia gratitudine per aver esercitato il Suo alto incarico alla guida della Chiesa italiana con autorevole saggezza, nel corso di un quinquennio segnato anche dalle difficilissime condizioni determinate dall'irrompere della pandemia. L'occasione mi è gradita per rinnovarLe, con sentimenti di profonda considerazione, il mio più cordiale saluto". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al cardinale Gualtiero Bassetti. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - Al termine del Suo mandato alla presidenzaConferenza episcopale italiana desidero farLe pervenire i sensimia personale stima. Giunga a Lei, eminenza reverendissima, anche l'espressionemiatudine per aver esercitato il Suo alto incarico allaChiesa italiana con autorevole saggezza, nel corso di un quinquennio segnato anche dalle difficilissime condizioni determinate dall'irrompere. L'occasione mi è gradita per rinnovarLe, con sentimenti di profonda considerazione, il mio più cordiale saluto". Lo scrive il PresidenteRepubblica, Sergio, in un messaggio al cardinale Gualtiero

