Cei, 76ª Assemblea Generale: il cardinale (ed Arcivescovo di Bologna) Matteo Maria Zuppi è il nuovo presidente indicato da Francesco (Di martedì 24 maggio 2022) Nell’ambito della 76ª Assemblea Generale chiamata a rinnovare le alte cariche della Cei, stamane, come indicato dallo Statuto interno, i Vescovi hanno dapprima proceduto all’elezione della terna relativa alla nomina del presidente, dalla quale è subito emersa in testa la figura del cardinale (ed Arcivescovo di Bologna) Matteo Maria Zuppi, seguito poi dal cardinale Arcivescovo di Siena Paolo Lojudice, e dal vescovo di Acireale, mons. Nino Raspanti. Il Card. Bassetti ha poi informato l’Assemblea della comunicazione giunta da Papa Francesco circa il nuovo presidente delle Cei Dunque più tardi non ha sorpreso l’annuncio ... Leggi su italiasera (Di martedì 24 maggio 2022) Nell’ambito della 76ªchiamata a rinnovare le alte cariche della Cei, stamane, comedallo Statuto interno, i Vescovi hanno dapprima proceduto all’elezione della terna relativa alla nomina del, dalla quale è subito emersa in testa la figura del(eddi, seguito poi daldi Siena Paolo Lojudice, e dal vescovo di Acireale, mons. Nino Raspanti. Il Card. Bassetti ha poi informato l’della comunicazione giunta da Papacirca ildelle Cei Dunque più tardi non ha sorpreso l’annuncio ...

Chi è il cardinale Matteo Zuppi, il nuovo presidente della Cei I vescovi - informa la Cei - riuniti per la loro 76ª assemblea generale avevano proceduto all'elezione della terna per la nomina del Presidente, secondo quanto previsto dallo Statuto. Il cardinale ...