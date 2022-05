Cecchinato-Andujar in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022 (Di martedì 24 maggio 2022) Marco Cecchinato sarà l’avversario di Pablo Andujar nel contesto del primo turno del tabellone principale del Roland Garros 2022. Il tennista siciliano, che ha splendidi ricordi a Parigi datati 2018, proverà a ritrovare se stesso a Parigi, partendo proprio dall’esordio contro l’ostico tennista spagnolo. L’iberico è uno specialista della terra rossa e darà il massimo per arrivare più in fondo possibile al torneo, proponendosi come outsider; l’azzurro dal rovescio a una mano giocherà con il medesimo intento e ciò che è certo è che entrambi i tennisti proporranno il miglior tennis a loro disposizione. Riflettori sulla palla corta del siciliano, colpo caratteristico che può rappresentare una chiave tattica, oltre che una delizia tecnica per gli spettatori. Cecchinato è pronto a ritornare ... Leggi su sportface (Di martedì 24 maggio 2022) Marcosarà l’avversario di Pablonel contesto del primo turno del tabellone principale del. Il tennista siciliano, che ha splendidi ricordi a Parigi datati 2018, proverà a ritrovare se stesso a Parigi, partendo proprio dall’esordio contro l’ostico tennista spagnolo. L’iberico è uno specialista della terra rossa e darà il massimo per arrivare più in fondo possibile al torneo, proponendosi come outsider; l’azzurro dal rovescio a una mano giocherà con il medesimo intento e ciò che è certo è che entrambi i tennisti proporranno il miglior tennis a loro disposizione. Riflettori sulla palla corta del siciliano, colpo caratteristico che può rappresentare una chiave tattica, oltre che una delizia tecnica per gli spettatori.è pronto a ritornare ...

Advertising

infoitsport : Roland Garros oggi in tv, Cecchinato-Andujar: dove vederla in diretta e in streaming - zazoomblog : Roland Garros oggi in tv Cecchinato-Andujar: dove vederla in diretta e in streaming - #Roland #Garros #Cecchinato-… - infoitsport : Cecchinato-Andujar in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022 - zazoomblog : Cecchinato-Andujar in tv: data orario canale e diretta streaming Roland Garros 2022 - #Cecchinato-Andujar #orario… - elena_g05 : RT @GeorgeSpalluto: Ecco gli ultimi accoppiamenti degli azzurri dopo le qualificazioni ???? (11)SINNER vs (Q)Fratangelo ???? (Q)ZEPPIERI vs (1… -