“Ce l’abbiamo fatta”. Antonella Clerici, la bellissima notizia a È sempre mezzogiorno (Di martedì 24 maggio 2022) Antonella Clerici ascolti top per È sempre mezzogiorno. È un momento d’oro per la conduttrice, pronta a coronare il suo sogno d’amore con Vittorio Garrone dopo aver ricevuto l’approvazione dalla figlia Maelle e per la stagione del suo È sempre mezzogiorno. Antonella Clerici è il volto più amato del mezzogiorno italiano, che dal 2020 conduce ogni giorno alle 12 su Rai1 “È sempre mezzogiorno”, il format originale creato da Stand by me, che questo marzo è stato tra i finalisti dei C21 International Format Awards nella categoria “Best Host of a Television Format”. Antonella era l’unica italiana insieme ad artisti come Jimmy Fallon e Gordon Ramsey e per la conduttrice è stato un ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 24 maggio 2022)ascolti top per È. È un momento d’oro per la conduttrice, pronta a coronare il suo sogno d’amore con Vittorio Garrone dopo aver ricevuto l’approvazione dalla figlia Maelle e per la stagione del suo Èè il volto più amato delitaliano, che dal 2020 conduce ogni giorno alle 12 su Rai1 “È”, il format originale creato da Stand by me, che questo marzo è stato tra i finalisti dei C21 International Format Awards nella categoria “Best Host of a Television Format”.era l’unica italiana insieme ad artisti come Jimmy Fallon e Gordon Ramsey e per la conduttrice è stato un ...

