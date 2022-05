Cavani alla Salernitana? Il Presidente Iervolino fa chiarezza: la situazione (Di martedì 24 maggio 2022) È degli ultimi giorni l’indiscrezione di un possibile contatto tra Edinson Cavani e il club granata campano. La Salernitana, dopo aver conquistato la salvezza all’ultima giornata, prepara i colpi di mercato per il prossimo anno, guardando soprattutto ai bomber in scadenza che potrebbero essere utili alla causa. FOTO: Getty Images, Iervolino Il Presidente Danilo Iervolino ha rilasciato un’intervista a Il Mattino, in cui ha parlato proprio della possibilità di avere Cavani alla Salernitana, sottolineando in realtà la mancanza di una trattativa concreta. Di seguito quanto dichiarato: “L’ipotesi di Cavani mi solletica, ma non abbiamo ancora parlato a fondo e non conosco le sue condizioni fisiche“. Ha poi ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 24 maggio 2022) È degli ultimi giorni l’indiscrezione di un possibile contatto tra Edinsone il club granata campano. La, dopo aver conquistato la salvezza all’ultima giornata, prepara i colpi di mercato per il prossimo anno, guardando soprattutto ai bomber in scadenza che potrebbero essere utilicausa. FOTO: Getty Images,IlDaniloha rilasciato un’intervista a Il Mattino, in cui ha parlato proprio della possibilità di avere, sottolineando in realtà la mancanza di una trattativa concreta. Di seguito quanto dichiarato: “L’ipotesi dimi solletica, ma non abbiamo ancora parlato a fondo e non conosco le sue condizioni fisiche“. Ha poi ...

