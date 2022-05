Cavani alla Salernitana? Iervolino fa sognare i tifosi granata! (Di martedì 24 maggio 2022) Ottenuta la tanto desiderata salvezza, all’ultima giornata di campionato, la Salernitana inizia già a pensare alla prossima stagione, e lo fa in grande tramite le parole del suo Presidente. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Danilo Iervolino si complimenta con i propri ragazzi e ringrazia la tifoseria che non ha mai smesso di credere nella permanenza in Serie A, supportando per tutta la stagione Ribéry e compagni. Dopo gli elogi, durante l’intervista, il Presidente svela un suo grande sogno, affermando: “Lasciando perdere Messi e Ronaldo, le dico due nomi che forse sono impossibili, ma che se fossero possibili e graditi al tecnico cercherei di prendere: Cavani, che in questa regione ha lasciato un ricordo indelebile, e Arnautovic, che interpreta il calcio da ... Leggi su rompipallone (Di martedì 24 maggio 2022) Ottenuta la tanto desiderata salvezza, all’ultima giornata di campionato, lainizia già a pensareprossima stagione, e lo fa in grande tramite le parole del suo Presidente. Intervistato dGazzetta dello Sport, Danilosi complimenta con i propri ragazzi e ringrazia la tifoseria che non ha mai smesso di credere nella permanenza in Serie A, supportando per tutta la stagione Ribéry e compagni. Dopo gli elogi, durante l’intervista, il Presidente svela un suo grande sogno, affermando: “Lasciando perdere Messi e Ronaldo, le dico due nomi che forse sono impossibili, ma che se fossero possibili e graditi al tecnico cercherei di prendere:, che in questa regione ha lasciato un ricordo indelebile, e Arnautovic, che interpreta il calcio da ...

