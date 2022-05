Advertising

FirenzePost : Catasto: Tajani replica a Gentiloni “la Ue rispetti i nostri accordi” - fabry2012 : @La_manina__ scusa ....Salvini e Forza Italia, con un Tajani che dice ..'l'UE ci rispetti sul catasto', ....sul catasto? -

Firenze Post

Antonio, coordinatore di Forza Italia, ex presidente del Parlamento europeo e a lungo ... Invece non vi è piaciuta la raccomandazione sulla riforma delper adeguare i valori degli ......polveroni e così a rispondere agli affondi del ministro ci hanno pensato il coordinatoree i ... Sul ddl concorrenza si stanno replicando le fibrillazioni sulla riforma delcon i vertici ... Catasto: Tajani replica a Gentiloni “la Ue rispetti i nostri accordi” Sul catasto e in generale sulla casa la visione della Commissione ... perché l’Italia è uno dei paesi dell’Ue che le ha più alte”. Tajani sottolinea che “abbiamo raggiunto un accordo col governo che ...«Dall’Europa sono arrivate ottime notizie e alcune raccomandazioni. C’è molto di positivo e qualcosa che proprio non va». Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, ex presidente del Parlamento eur ...