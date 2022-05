Catasto, reddito e superbonus. Le indicazioni di Bruxelles sono un assist per la sinistra (Di martedì 24 maggio 2022) Sospeso il patto di stabilità anche nel '23. Gentiloni: "Ma niente spese folli". Nuove tasse per finanziare altri sussidi: chi produce Pil non risulta simpatico all'Europa Leggi su ilgiornale (Di martedì 24 maggio 2022) Sospeso il patto di stabilità anche nel '23. Gentiloni: "Ma niente spese folli". Nuove tasse per finanziare altri sussidi: chi produce Pil non risulta simpatico all'Europa

Advertising

infoitinterno : SCENARIO ITALIA/ L'ossessione dell'Ue per il catasto e il silenzio sul Reddito di cittadinanza - infoitinterno : SCENARIO ITALIA/ L'ossessione dell'Ue per il catasto e il silenzio sul Reddito di cittadinanza - kattivector : @PaoloFossen @di_reddito Sicuramente un albero non censito al catasto @di_reddito che facciamo in questi casi ? Que… - VperVents : @SimonellaD @ricpuglisi In teoria si in pratica siamo in Italia: lo sanno anche i sassi che la riforma del catasto… - paolofrosina : RT @La_brus: 'L’attuale catasto, in assenza di revisioni, cristallizzerebbe palesi iniquità'. Situazione attuale: una “redistribuzione alla… -