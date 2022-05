Advertising

italiaserait : Castelli: “Metteremo risorse a disposizione per economia del mare” - LocalPage3 : Castelli: 'Metteremo risorse a disposizione per economia del mare' - fisco24_info : Castelli: 'Metteremo risorse a disposizione per #economia del mare': (Adnkronos) - La viceministra all'#Economia e… -

Adnkronos

...400 i luoghi esclusivi che potranno essere visitati gratuitamente in tutta Italia tra, ...della città " ha dichiarato Paolo Foresio - Siamo pronti per questa nuova edizione e cigià ...Prima tappa l'isola ecologica di via Pietro, dove è stato affrontato l'annoso tema della ... Una delle iniziative chein atto in questa zona, che peraltro incontra pienamente le ... Castelli: "Metteremo risorse a disposizione per economia del mare" A Monte Porzio è arrivato ed è stato inaugurato un nuovo gioco inclusivo al parco "Mario Celli" di via II Settembre. In estate era stata l'onlus La ...In occasione della "Grande ouverture" del castello di Aymavilles, sabato e domenica sono in programma attività di intrattenimento ...