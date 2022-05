Castelli: "Metteremo risorse a disposizione per economia del mare" (Di martedì 24 maggio 2022) ''Metteremo a disposizione dell'economia del mare tutte le risorse necessarie allo sviluppo e alla sua salvaguardia, attraverso i fondi del Pnrr, il bonus mare e la Sace. Dobbiamo lavorare su più ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 24 maggio 2022) ''dell'deltutte lenecessarie allo sviluppo e alla sua salvaguardia, attraverso i fondi del Pnrr, il bonuse la Sace. Dobbiamo lavorare su più ...

Advertising

TV7Benevento : Castelli: 'Metteremo risorse a disposizione per economia del mare' - - ledicoladelsud : Castelli: “Metteremo risorse a disposizione per economia del mare” - italiaserait : Castelli: “Metteremo risorse a disposizione per economia del mare” - LocalPage3 : Castelli: 'Metteremo risorse a disposizione per economia del mare' - fisco24_info : Castelli: 'Metteremo risorse a disposizione per #economia del mare': (Adnkronos) - La viceministra all'#Economia e… -