(Di martedì 24 maggio 2022) Ilimmobiliare italiano dà segni di vivacità nel primo trimestre dell'anno, ma le prospettive per il prossimo futuro non sono rosee, penalizzate soprattutto dagli aumenti dei prezzi energetici,...

Agenzia ANSA

Tuttavia, spieganel sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia, i giudizi sulle condizioni attuali della domanda sono peggiorati e si sono deteriorate anche le ......4 miliardi in crescita di 18,9 miliardi rispetto al mese precedente lo dice...6 anni le attività dellaautomobilistica francese Renault in Russia sono da oggi di proprietà dello Stato ... Casa: Bankitalia, ripresa mercato ma pesano energia e guerra - Ultima Ora Il mercato immobiliare italiano dà segni di vivacità nel primo trimestre dell'anno, ma le prospettive per il prossimo futuro non sono rosee, penalizzate soprattutto dagli aumenti dei prezzi energetici ..."Nonostante l’incertezza derivante dalla guerra in Ucraina e dal connesso rialzo dei prezzi dei beni energetici, la variazione dell’occupazione si è mantenuta positiva, sebbene su livelli lievemente i ...