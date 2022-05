Caro prof. Chomsky, equiparare Russia e America fa il gioco di Putin (Di martedì 24 maggio 2022) Caro professor Chomsky, siamo un gruppo di economisti accademici ucraini che sono rimasti addolorati da una serie di sue recenti interviste e commenti sulla guerra russa in Ucraina. Siamo convinti che l’opinione che lei espone pubblicamente sia controproducente per porre fine all’ingiustificata invasione russa dell’Ucraina e alla morte e sofferenza che ha portato nel nostro paese. Avendo familiarizzato con le sue interviste su questo argomento, abbiamo notato diversi errori ricorrenti nelle sue argomentazioni. Qui di seguito, desideriamo evidenziarli e brevemente commentarli. 1. Negare l’integrità sovrana dell’Ucraina Nella sua intervista a Jeremy Scahill di The Intercept del 14 aprile 2022, lei ha affermato che: “Il dato di fatto è che la Crimea è fuori discussione. A noi può non piacere. Ai crimeani, a quanto pare, piace”. ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 24 maggio 2022)essor, siamo un gruppo di economisti accademici ucraini che sono rimasti addolorati da una serie di sue recenti interviste e commenti sulla guerra russa in Ucraina. Siamo convinti che l’opinione che lei espone pubblicamente sia controproducente per porre fine all’ingiustificata invasione russa dell’Ucraina e alla morte e sofferenza che ha portato nel nostro paese. Avendo familiarizzato con le sue interviste su questo argomento, abbiamo notato diversi errori ricorrenti nelle sue argomentazioni. Qui di seguito, desideriamo evidenziarli e brevemente commentarli. 1. Negare l’integrità sovrana dell’Ucraina Nella sua intervista a Jeremy Scahill di The Intercept del 14 aprile 2022, lei ha affermato che: “Il dato di fatto è che la Crimea è fuori discussione. A noi può non piacere. Ai crimeani, a quanto pare, piace”. ...

