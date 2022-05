Caro gasolio | marineria pescarese aderisce allo sciopero nazionale

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 24 maggio 2022) Pescara - E' ripreso lodi molte marinerie italiane fra cui quella di Pescara per protestare contro il. Dopo numerosi incontri, fra cui quello che si era tenuto due settimane fa all'Aurum di Pescara, è stata presa la decisione di non andare in mare. Da mesi le marinerie protestano per il consistente aumento delche sta portando sul lastrico gli armatori che ormai non riescono più a coprire neanche le spese. Del problema erano stati investiti anche i parlamentari abruzzesi e la Regione Abruzzo. Nei giorni scorsi anche alcune associazioni di categoria, fra cui la Confcommercio di Pescara, per bocca del presidente Riccardo Padovano avevano lanciato l'allarme sul rischio concreto di non vedere più il pesce locale sulle tavole dei locali e delle famiglie abruzzesi. leggi tutto