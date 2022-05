Carmen Di Pietro, la reazione al ritiro di Alessandro: le prime parole dopo l’abbandono (Di martedì 24 maggio 2022) Ieri sera ben quattro naufraghi hanno deciso di abbandonare L’Isola dei Famosi dopo la notizia del prolungamento del programma. Tra loro c’era anche Alessandro Iannoni, che per pensare al suo percorso universitario ha scelto di lasciare l’Honduras. Carmen Di Pietro è scoppiata a piangere, ma ha confessato di appoggiare la decisione del figlio. “Sì ci siamo confrontati. Lui ha parlato con me per dirmi che avrebbe lasciato. All’università è indietro di tre esami. Lui non se lo può permettere. Il fatto che lui studia tutto in inglese. Mi ha proprio detto che se rimanesse non farebbe un percorso come vorrebbe. Già sapevo questa decisione, per questo prima già piangevo. Mi avete visto che mi scendevano le lacrime. Per lui lo studio è importante e io non mi sento di ostacolarlo”. Alessandro è tornato in ... Leggi su biccy (Di martedì 24 maggio 2022) Ieri sera ben quattro naufraghi hanno deciso di abbandonare L’Isola dei Famosila notizia del prolungamento del programma. Tra loro c’era ancheIannoni, che per pensare al suo percorso universitario ha scelto di lasciare l’Honduras.Diè scoppiata a piangere, ma ha confessato di appoggiare la decisione del figlio. “Sì ci siamo confrontati. Lui ha parlato con me per dirmi che avrebbe lasciato. All’università è indietro di tre esami. Lui non se lo può permettere. Il fatto che lui studia tutto in inglese. Mi ha proprio detto che se rimanesse non farebbe un percorso come vorrebbe. Già sapevo questa decisione, per questo prima già piangevo. Mi avete visto che mi scendevano le lacrime. Per lui lo studio è importante e io non mi sento di ostacolarlo”.è tornato in ...

