‘Capua il Luogo della Lingua Festival’ | tutto pronto per la 17esima edizione

(Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCapua (Ce) – ‘L’Equazione del cuore’ e ‘Un volo per Sara’ di Maurizio De Giovanni (mercoledì 25 maggio ore 18 Museo Campano), ‘L’anno dell’alpaca’ di Giammarco Sicuro (giovedì 26 maggio ore 20 chiesa dei Santi Rufo e Carponio), ‘Le madri non dormono mai’ di Lorenzo Marone (sabato 28 maggio ore 20 chiesa di San Salvatore a corte), ‘Una persona alla volta’, il libro postumo di Gino Strada (sabato 28 maggio ore 21 chiesa di San Salvatore a corte). Sono alcuni dei titoli più attesi di questadiilche ha preso il via sabato scorso e proseguirà fino al prossimo 29 maggio. Un evento che celebra lain tutte le sue declinazioni e che ospiterà presentazioni e incontri con gli ...