Cannes 75, presentazione della IV edizione del Villae Film Festival il 26 maggio ore 10:00 (Di martedì 24 maggio 2022) Cannes 75 Giovedì 26 maggio h. 10:00 c/o Italian Pavilion – Salon Marta dell’Hotel Majestic presentazione della IV edizione del Villae Film Festival, alla presenza del direttore artistico Andrea Bruciati, storico dell’arte e direttore dell’Istituto di Villa Adriana e Villa d’Este. Modera l’incontro Stefania Bianchi, consulente artistica del Festival Il Villae Film Festival, giunto alla sua quarta edizione, si terrà – a ingresso libero fino a esaurimento posti – in due ‘tappe’ dal 4 al 10 e dal 18 al 24 luglio 2022 in due siti dichiarati dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità: Villa Adriana e Villa d’Este. Da sempre dedicata a CINEMA e ARTE, il progetto è realizzato con il ... Leggi su romadailynews (Di martedì 24 maggio 2022)75 Giovedì 26h. 10:00 c/o Italian Pavilion – Salon Marta dell’Hotel MajesticIV, alla presenza del direttore artistico Andrea Bruciati, storico dell’arte e direttore dell’Istituto di Villa Adriana e Villa d’Este. Modera l’incontro Stefania Bianchi, consulente artistica delIl Villae, giunto alla sua quarta, si terrà – a ingresso libero fino a esaurimento posti – in due ‘tappe’ dal 4 al 10 e dal 18 al 24 luglio 2022 in due siti dichiarati dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità: Villa Adriana e Villa d’Este. Da sempre dedicata a CINEMA e ARTE, il progetto è realizzato con il ...

Advertising

TommasoRagno : RT @RLFilmComm: “Nostalgia” di Mario Martone tratto dal romanzo di #ErmannoRea in concorso al @Festival_Cannes con @pfavino @TommasoRagno.… - Antaspo : RT @Marty_Loca80: Robert De Niro e Harvey Keitel al Festival di Cannes del 1976 per la presentazione di 'Taxi Driver' diretto da Martin Sco… - RLFilmComm : “Nostalgia” di Mario Martone tratto dal romanzo di #ErmannoRea in concorso al @Festival_Cannes con @pfavino… - ontoxy : RT @Marty_Loca80: Robert De Niro e Harvey Keitel al Festival di Cannes del 1976 per la presentazione di 'Taxi Driver' diretto da Martin Sco… - Marty_Loca80 : Robert De Niro e Harvey Keitel al Festival di Cannes del 1976 per la presentazione di 'Taxi Driver' diretto da Mart… -