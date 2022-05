Calciomercato Udinese: l’Atletico vuole Molina, chiesti 30 milioni (Di martedì 24 maggio 2022) per l’esterno esploso alla Dacia Arena Come riportato da Sky Sport l’Atletico Madrid è sempre molto interessato a Molina dell’Udinese. Simeone ha già parlato col giocatore e lo vorrebbe per la fascia destra. I friulani si riservano di valutare anche altre offerte, come quella dell’Arsenal. Il prezzo fissato è di 30 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 maggio 2022) per l’esterno esploso alla Dacia Arena Come riportato da Sky SportMadrid è sempre molto interessato adell’. Simeone ha già parlato col giocatore e lo vorrebbe per la fascia destra. I friulani si riservano di valutare anche altre offerte, come quella dell’Arsenal. Il prezzo fissato è di 30di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato I @Atleti: #Molina dell’ @Udinese_1896 è il primo obiettivo di #Simeone per la fascia destra - wildeano : RT @DiMarzio: #Calciomercato I @Atleti: #Molina dell’ @Udinese_1896 è il primo obiettivo di #Simeone per la fascia destra - HugoIbra94 : RT @DiMarzio: #Calciomercato I @Atleti: #Molina dell’ @Udinese_1896 è il primo obiettivo di #Simeone per la fascia destra - UnColchonero_ : RT @DiMarzio: #Calciomercato I @Atleti: #Molina dell’ @Udinese_1896 è il primo obiettivo di #Simeone per la fascia destra - yutomanga : RT @DiMarzio: #Calciomercato I @Atleti: #Molina dell’ @Udinese_1896 è il primo obiettivo di #Simeone per la fascia destra -