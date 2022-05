Calciomercato Udinese | contatti serrati nelle ultime ore | la situazione

(Di martedì 24 maggio 2022) Il campionato di massima serie ha disputato la sua ultima giornata nel weekend archiviato. Assegnato il titolo della Serie A al Milan, elette le sette squadre che parteciperanno a Champions League, Europa League e Conference League (Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina) e legiferata la terza squadra squadra che accompagnerà Venezia e Genoa nel prossimo torneo di Serie B (Cagliari con Salernitana salva), il carrozzone della A chiude i battenti. Grandi emozioni, quindi, ci hanno traghettato in questo ultimo atto. È stato un campionato incredibile che ha lasciato tutti i verdetti più importanti agli ultimi novanta minuti. In questo clima d’incertezza che ha conosciuto, però, il suo epilogo definitivo, le società strizzano l’occhio verso il prossimo futuro. Obiettivo: migliorare sensibilmente le rose in vista della stagione che verrà. A piccoli, ma consistenti passi, si ...

DiMarzio : Adesso è ufficiale la separazione tra l'@Udinese_1896 e #Cioffi, destinato al @HellasVeronaFC #calciomercato

All'sono stati proposti anche Pecchia (Benevento in pole, ma piace anche al Parma) e D'Angelo (Pisa). Carnesecchi vuole la Lazio, viola tra Vicario e Cragno La Fiorentina è alla ricerca di un ...C'è Paulo DYBALA al centro delin Italia. L'Inter, tramite l'ad Beppe Marotta, sta cercando di stringere i tempi per ... che ha chiesto il giovanissimo Simone PAFUNDI all', ha visto ... Calciomercato Udinese – Si studia il colpo / Affare dal Cagliari Destiny Udogie, dopo l'ottima stagione in maglia Udinese, ha attirato a se l'attenzione di grandi club della Serie A, tra cui la Lazio ...Calciomercato Sampdoria: assalto a Keita Balde Un campionato complicato per Keita Balde, terminato con la cocente retrocessione incassata dal suo Cagliari dopo l’incredibile 0-0 di Venezia mentre la ...