Calciomercato | Napoli su Gollini | la situazione attuale

Advertising

DiMarzio : .@sscnapoli | Fissate per martedì le visite mediche di Mathías #Olivera - DiMarzio : #Calciomercato: il @sscnapoli è pronto ad accogliere #Olivera - calciomercatoit : ?? - MaryBoom21 : RT @D10sAndrea: Ci sono professionisti del calciomercato che hanno le notizie. Poi ci sono gli altri e a #Napoli ne abbiamo tanti. ?? - Antsan96 : RT @FrancescoRoma78: #Anguissa riscattato, #Kvaratskhelia e #MatiasOlivera. Un #Napoli fisico, di corsa, sostanza ma anche qualità. Linee g… -

... in corso l'incontro decisivo Cioffi lascia l'Udinese: l'allenatore andrà al Verona al posto di Tudor Leao - Milan, pericolo Psg ma Maldini se lo tiene stretto Uruguay -, una connessione ...L'ho fatto notare a Saelemakers , quando aha sbagliato il facile 2 - 0 che ci avrebbe consentito di passare in vantaggio anche negli scontri diretti con la squadra di Spalletti. Lui, per ...Calciomercato, il Napoli sarebbe interessato al portiere Pierluigi Gollini. Il Napoli continua a guardarsi intorno per quanto riguarda il calciomercato. Secondo il quotidiano il Mattino il club ...Roma, 24 mag. - Mathias Olivera è arrivato a Villa Stuart a Roma per sottoporti alle visite mediche di rito con il Napoli. Il 24enne terzino uruguayano accompag ...