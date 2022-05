Calciomercato Napoli, lotta a tre per Barak: un top club di Serie A sifda gli azzurri! (Di martedì 24 maggio 2022) Antonin Barak, centrocampista dell’Hellas Verona, si è fatto notare anche questa stagione a suon di buone prestazioni, e l’interesse per il classe ’94 si fa sempre maggiore. Di lui sono stati segalati gli interessi per molti top club, non soltanto italiani. Il Napoli osserva il calciatore da un po’. Secondo il profilo Twitter del giornalista Niccolò Ceccarini, ad aggiungersi alla lista delle pretendenti per il ceco sono il Milan e il Tottenham. Napoli Calciomercato Milan Freschi campioni d’Italia, i rossoneri potrebbero puntare, oltre ad Adli dal Bordeaux, proprio con il protagonista del centrocampo del Verona. Attenzione, però, anche al Tottenham, aspettando maggiori dettagli in futuro. Edoardo Crico Leggi su rompipallone (Di martedì 24 maggio 2022) Antonin, centrocampista dell’Hellas Verona, si è fatto notare anche questa stagione a suon di buone prestazioni, e l’interesse per il classe ’94 si fa sempre maggiore. Di lui sono stati segalati gli interessi per molti top, non soltanto italiani. Ilosserva il calciatore da un po’. Secondo il profilo Twitter del giornalista Niccolò Ceccarini, ad aggiungersi alla lista delle pretendenti per il ceco sono il Milan e il Tottenham.Milan Freschi campioni d’Italia, i rossoneri potrebbero puntare, oltre ad Adli dal Bordeaux, proprio con il protagonista del centrocampo del Verona. Attenzione, però, anche al Tottenham, aspettando maggiori dettagli in futuro. Edoardo Crico

Advertising

DiMarzio : .@sscnapoli | Fissate per martedì le visite mediche di Mathías #Olivera - DiMarzio : #Calciomercato: il @sscnapoli è pronto ad accogliere #Olivera - Gazzetta_it : Polizia perquisisce la sede del Lilla. L'Equipe: 'si indaga per il trasferimento di #Osimhen al Napoli' - sportli26181512 : La Salernitana sogna il colpo Cavani: in quota derby campano con il Napoli: Messa in archivio una clamorosa salvezz… - Luxgraph : Psg, Al-Khelaifi scarica Pochettino e Leonardo: 'Lunedì il progetto'. Chi arriva? -