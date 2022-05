Calciomercato: ManCity. Stampa, Real Madrid su Sterling (Di martedì 24 maggio 2022) Dopo aver fallito l'assalto a Mbappè, il club spagnolo si guarda intorno LONDRA (INGHILTERRA) - Non è Kylian Mbappè, ma probabilmente nessuno al momento reggerebbe il paragone con il campione del ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 24 maggio 2022) Dopo aver fallito l'assalto a Mbappè, il club spagnolo si guarda intorno LONDRA (INGHILTERRA) - Non è Kylian Mbappè, ma probabilmente nessuno al momento reggerebbe il paragone con il campione del ...

Advertising

Benny887 : #Guardiola prossimo allenatore del #PSG . #calciomercato @PSG_inside @ManCity - cmdotcom : #PremierLeague , alle 17 l'ultima giornata LIVE: #ManCity e #Liverpool per il titolo, Conte per la Champions e la l… - interliveit : ??#Inter, un big verrà 'sacrificato'. Avanza la candidatura di #Bastoni, sul quale ci sono soprattutto #ManCity e… - JTriplete : #Calciomercato I 2 fuggitivi come delinquenti ricercati dalle forze dell'ordine #conte e #lukaku meglio noti come e… - ferrantelli94 : RT @davidDicario: Quindi...: 1) #Perisic vicino alla @juventusfc,2)#Bastoni piace al @ManCity,3) #Dybala ha detto ai tifosi che non andrà m… -