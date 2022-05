Calciomercato | la Salernitana fa sul serio | il sogno per l’attacco è Cavani

(Di martedì 24 maggio 2022) Entusiasmo alle stelle in casa, la squadra di Davide Nicola è stata protagonista di una vera e propria impresa. Il rendimento nella seconda parte di stagione è stato da altissimo livello, da Europa. Il merito principale è stato dell’allenatore che si è confermato, ancora una volta, in grado di conquistare miracoli sportivi. La dirigenza adesso pensa in grande e dopo Ribery potrebbe portare a Salerno un altro campione, Edinson. Danilo Iervolino, presidente del club si è sbilanciato. “Lasciando perdere Messi e Ronaldo, le dico due nomi che forse sono impossibili, ma che se fossero possibili e graditi al tecnico cercherei di prendere:, che in questa regione ha lasciato un ricordo indelebile, e Arnautovic, che interpreta il calcio da guerriero”, ha detto come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’. Sull’allenatore: ...

Un nome da urlo per rinforzare il reparto offensivo della Salernitana: Edinson Cavani potrebbe tornare in Serie A avvicinandosi a Napoli ...La Salernitana con la salvezza può pensare al calciomercato, ma l'Atalante avrebbe in mente un'offerta per un calciatore di Nicola ...