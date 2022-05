Calciomercato Juventus, bomba Perisic: ultimatum definitivo (Di martedì 24 maggio 2022) Calciomercato Juventus, bomba Perisic: il destino dell'esterno croato dell'Inter si deciderà nello spazio di poco tempo. L'ultimatum ieri il summit. Con ultimatum annesso secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Anche perché l'Inter sembra infastidita da quello che si è creato attorno a Ivan Perisic, l'esterno croato in scadenza che ieri ha ricevuto da Marotta l'... Leggi su juvelive (Di martedì 24 maggio 2022): il destino dell'esterno croato dell'Inter si deciderà nello spazio di poco tempo. L'ieri il summit. Conannesso secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Anche perché l'Inter sembra infastidita da quello che si è creato attorno a Ivan, l'esterno croato in scadenza che ieri ha ricevuto da Marotta l'...

Advertising

Gazzetta_it : Totti e Dybala a braccetto al Meazza: 'Se venisse alla Roma gli darei la mia 10' - DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | La #Juventus non eserciterà l’opzione per il riscatto di Alvaro #Morata: le prospetti… - DiMarzio : #Calciomercato, ?@juventusfc?: parti vicine all’accordo per prolungare il contratto di #DeLigt fino al 2026 - CalcioPillole : La #Juventus lavora ancora alla permanenza di Alvaro #Morata: di seguito tutti i dettagli. - CrapanzanoRobin : RT @tuttosport: #Juve, ritorno di #Demiral? L’#Atalanta non molla ?? -