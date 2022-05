Calcio: Tonali giura fedeltà al Milan, 'il mio rinnovo non sarà mai un problema' (Di martedì 24 maggio 2022) Milano, 24 mag. - (Adnkronos) - "Sarebbe bello diventare una bandiera del Milan, il mio prolungamento non sarà mai un problema, ho già un accordo per altri 4 anni... Voglio essere l'ultimo dei pensieri, è certo che voglio stare qui". Così il centrocampista del Milan Sandro Tonali nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport. "Abbiamo vinto perché abbiamo avuto fame -sottolinea il 22enne lombardo-. Mi ha scritto Gigio, spero sia felice del nostro successo come io lo sono del suo. Il migliore della stagione? Leao, per le partite che ci ha fatto vincere quando eravamo in difficoltà, mentre il mio gol più pesante è stato quello contro la Lazio". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022)o, 24 mag. - (Adnkronos) - "Sarebbe bello diventare una bandiera del, il mio prolungamento nonmai un, ho già un accordo per altri 4 anni... Voglio essere l'ultimo dei pensieri, è certo che voglio stare qui". Così il centrocampista delSandronel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport. "Abbiamo vinto perché abbiamo avuto fame -sottolinea il 22enne lombardo-. Mi ha scritto Gigio, spero sia felice del nostro successo come io lo sono del suo. Il migliore della stagione? Leao, per le partite che ci ha fatto vincere quando eravamo in difficoltà, mentre il mio gol più pesante è stato quello contro la Lazio".

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Tonali giura fedeltà al Milan, 'il mio rinnovo non sarà mai un problema' - - CORNERNEWS24 : #Calcio - Scudetto Milan, Pirlo: 'Come Italia 2006, vinto non da favorito' L'ex rossonero esalta poi Tonali: 'Andava solo aspettato' - ansacalciosport : Scudetto Milan, Pirlo: 'Come Italia 2006, vinto non da favorito'. L'ex rossonero esalta poi Tonali: 'Andava solo as… - sportmediaset : I sogni di Tonali: 'Bandiera del Milan e la Champions'. Giroud: 'L'Europa ci aspetta' #milan… - MilanWorldForum : Tonali:'Milan, sogno CL. Gigio, Ibra, Leao...' Le dichiarazioni -) -