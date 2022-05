Calcio, ricorso della Lega Serie A contro la Figc sull’indice di liquidità (Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLa Lega Serie A, tramite i propri Legali prof. avv. Romano Vaccarella, prof. avv. Bernardo Giorgio Mattarella e avv. Avilio Presutti, ha notificato oggi pomeriggio il ricorso contro il manuale di licenze nazionali 2022/2023 approvato dalla Figc, in cui è stato anche introdotto l’indice di liquidità come requisito di ammissione al campionato. Il ricorso è stato presentato al Tribunale Federale Nazionale, al Collegio di Garanzia e al Tar del Lazio, tenuto conto della difficoltà di individuare con certezza il giudice competente alla luce della complessità del quadro normativo di riferimento. Tra le censure prospettate nel ricorso, si evidenziano: violazione del principio di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLaA, tramite i proprili prof. avv. Romano Vaccarella, prof. avv. Bernardo Giorgio Mattarella e avv. Avilio Presutti, ha notificato oggi pomeriggio ilil manuale di licenze nazionali 2022/2023 approvato dalla, in cui è stato anche introdotto l’indice dicome requisito di ammissione al campionato. Ilè stato presentato al Tribunale Federale Nazionale, al Collegio di Garanzia e al Tar del Lazio, tenuto contodifficoltà di individuare con certezza il giudice competente alla lucecomplessità del quadro normativo di riferimento. Tra le censure prospettate nel, si evidenziano: violazione del principio di ...

Advertising

infoitsport : Calcio: da Lega Serie A ricorso contro Figc su indici liquidità - yassine01937035 : RT @SportRepubblica: Lega Serie A, ricorso contro la Figc per l'indice di liquidità [aggiornamento delle 19:39] - SportRepubblica : Lega Serie A, ricorso contro la Figc per l'indice di liquidità [aggiornamento delle 19:39] - TV7Benevento : **Calcio: Lega Serie A presenta ricorso contro sistema licenze nazionali** - - PaolaRgnm : RT @Maldi___: Il Dio del calcio gli ha scucito dal petto lo scudetto proprio a Bologna, dopo aver fatto ricorso per prendere tempo ed affro… -