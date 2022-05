Calcio | Pioli | ' ora festeggiamo | il prossimo anno dobbiamo alzare l' asticella e fare meglio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 24 maggio 2022) Milano, 24 mag. - (Adnkronos) - "Quando parla Paolo Maldini bisogna ascoltare e capire che cosa sia questo Club e la storia di questo Club. Ora, ma poipensare dil'e di farl'. Abbiamo scritto una storia in una società che ha un passato glorioso e noi vogliamo tornare ad essere competitivi con continuità sia in Italia che in Europa. Il fatto di avere giovani così motivati e esperti mi fa ben sperare". Così l'allenatore del Milan Stefano, ai microfoni della tv del club rossonero, a due giorni dalla vittoria dello scudetto. "Molto della crescita della squadra è arrivata tramite l'esperienza del girone di Champions League di quest'-aggiunge-. ...