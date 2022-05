Calcio: Napoli, Olivera a Roma per le visite mediche (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. - (Adnkronos) - Mathias Olivera è arrivato a Villa Stuart a Roma per sottoporti alle visite mediche di rito con il Napoli. Il 24enne terzino uruguayano accompagnato è accompagnato dall'agente Pablo Boselli e dal dirigente azzurro Maurizio Micheli. In caso di esito positivo dei test medici sottoscriverà un contratto pluriennale con la società partenopea. Al Getafe andranno 12 milioni di euro più 2 di bonus. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022), 24 mag. - (Adnkronos) - Mathiasè arrivato a Villa Stuart aper sottoporti alledi rito con il. Il 24enne terzino uruguayano accompagnato è accompagnato dall'agente Pablo Boselli e dal dirigente azzurro Maurizio Micheli. In caso di esito positivo dei test medici sottoscriverà un contratto pluriennale con la società partenopea. Al Getafe andranno 12 milioni di euro più 2 di bonus.

