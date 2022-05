Calcio | Lega Serie A presenta ricorso contro sistema licenze nazionali**

(Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - LaA, tramite i proprili prof. avv. Romano Vaccarella, prof. avv. Bernardo Giorgio Mattarella e avv. Avilio Presutti, ha notificato oggi pomeriggio ilil manuale dinazionali 2022/2023 approvato dalla Figc, in cui è stato anche introdotto l'indice di liquidità come requisito di ammissione al campionato. Ilè statoto al Tribunale Federale Nazionale, al Collegio di Garanzia e al Tar del Lazio, tenuto conto della difficoltà di individuare con certezza il giudice competente alla luce della complessità del quadro normativo di riferimento.

Il centro operativo e istituzionale del progetto "is back" negli Usa sarà l'ufficio dellaSerie A a New York, a Chelsea Manhattan, 133W 25th street, inaugurato di recente. Con l'...Il Ceo dellaSerie A, Luigi De Siervo , nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa 'is back', ha parlato della crescita d'interesse delitaliano negli Stati Uniti: 'Il ...La Lega Serie A avvia una nuova fase storica per il calcio italiano e punta a conquistare il mercato americano. A raccontare le linee guida strategiche della presenza della Serie A negli Usa e' il Ceo ...coppa di Lega inglese e Community Shields. “Tituli”, per usare la famosa storpiatura: alla Roma mancano dalla coppa Italia del 2008, e se non v’è certezza del celebre motto “vincere aiuta a vincere”, ...