Calcio: Conference, Pellegrini 'Cresciuti tanto, coppa ciliegina' (Di martedì 24 maggio 2022) "Meglio avere la responsabilità di giocare una finale che stare a guardare" TIRANA (ALBANIA) - "Abbiamo iniziato la stagione in maniera positiva, poi ci sono stati dei momenti in cui ci siamo dovuti ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 24 maggio 2022) "Meglio avere la responsabilità di giocare una finale che stare a guardare" TIRANA (ALBANIA) - "Abbiamo iniziato la stagione in maniera positiva, poi ci sono stati dei momenti in cui ci siamo dovuti ...

Advertising

pisto_gol : il calcio italiano è fallito e fa finta di non saperlo, la conference league è il nostro habitat - Dagospia - Gazzetta_it : #Mourinho: 'Quella di Tirana sarà la finale più importante della mia carriera' #AsRoma #Conference - Eurosport_IT : 'Avevamo promesso ad Astori di riportare la Fiorentina in Europa e ce l’abbiamo fatta!' ?? Fiorentina in Europa, la… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Conference, Pellegrini 'Cresciuti tanto, coppa ciliegina' - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Conference, Mourinho 'È finale ma prepararla come ogni gara' -