(Di martedì 24 maggio 2022) "Non ho mai parlato con lui di Mbappè perchè è un nostro giocatore" PARIGI (FRANCIA) - "tutti ma non ho uncon lui. Dopo la Superlega...il Real, è un grande club, loro ...

Advertising

Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Al Khelaifi 'Perez? Lo rispetto ma non abbiamo buon rapporto' - sportface2016 : #Psg, #AlKhelaifi su Florentino #Perez: 'Rispetto tutti, ma non ho un buon rapporto con lui' - GianlucaGregor4 : @mirkonicolino Il fatturato del PSG è gonfiato da sponsor fasulli riconducibili al proprietario Al Khelaifi. Teoric… - ansacalciosport : Mbappé: 'La Francia è il mio paese, è qui che voglio vivere' Mbappé: . Al-Khelaifi: 'Da lui nessuna richiesta parti… - gmlegnino : @CalcioFinanza Il calcio del popolo , Al Khelaïfi vai a fare pugnette insieme al cagnolino #CeferinOut -

Il presidente del Paris Saint - Germain, Nasser Al -, nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di 'TNT Sports Brasil', ha parlato del suo rapporto con il numero uno del Real Madrid , Florentino Perez : 'Rispetto tutti ma non ho un ...Nasser Al -, presidente del Paris Saint - Germain, ai microfoni di "TNT Sports Brasil" ha parlato così del suo rapporto con Florentino Perez, numero uno di quel Real Madrid che sperava di ...'Non ho mai parlato con lui di Mbappè perchè è un nostro giocatore' PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - 'Rispetto tutti ma non ho un buon rapporto con ...Il Presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, ha spiegato la scelta di rinnovare il contratto di Kylian Mbappé e ha riposto alle accuse di Javier Tebas.