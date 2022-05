Cagnolina incinta con il pelo gravemente ammassato salvata da un allevatore abusivo e rimessa a nuovo

Leggi su it.newsner

(Di martedì 24 maggio 2022) È incredibile quanta differenza possa fare un taglio di capelli – o, se parliamo di cani. I cani sono coperti di una spessa pelliccia che li tiene puliti e che è molto importante per la loro salute e benessere. Ma purtroppo molti cani vivono nel disagio a causa delsporco e. Proprio come unada un allevamento, era in condizioni terribili. Ma grazie al cielo i suoi soccorritori le hanno fatto una trasformazione e ora ha una nuova vita. Secondo un post su Facebook dell’organizzazione di salvaguardia animale britannica Hope Rescue, 27 cani sono stati salvati da un. Erano in “condizioni terribili” e tante delle femmine erano incinte. “I cani erano in uno ...