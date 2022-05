Cagliari | Cragno ai saluti | Torino e Fiorentina ci sono | occhio al Napoli

(Di martedì 24 maggio 2022), al via la diaspora dopo la retrocessione:verso la permanenza in Serie A.osservano,anche al. Le ultime secondo SerieANews.com. La retrocessione scotta. Non solo per com’è arrivata, ma anche per l’incredibile beffa dell’ultima giornata. Adesso, ilsarà chiamato a ripartire dalla Serie B e a farlo senza alcuni dei suoi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AleMontano17 : RT @serieAnews_com: ?? #Cragno ai saluti col #Cagliari: #Fiorentina e #Torino osservano, occhio anche al #Napoli che cerca un portiere. ??… - serieAnews_com : ?? #Cragno ai saluti col #Cagliari: #Fiorentina e #Torino osservano, occhio anche al #Napoli che cerca un portiere.… - firenzeviola_it : VICARIO, Ieri nuovi contatti col Cagliari. E Cragno... - LazioChannel : Calciomercato Lazio, la retrocessione del Cagliari riapre le piste Joao Pedro e Cragno #Cagliari #calciomercatolazio - Cagliari_1920 : Italia, i convocati di Mancini per l’Argentina e Nations League: c’è Cragno, out Joao Pedro #cagliaricalcio… -

Cagliari News 24

L'elenco dei convocati Portieri: Alessio), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa); Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro ...... il portiere ha già dato l'ok e la Fiorentina spera di chiudere la trattativa nelle prossime settimane, ma occhio a. Il numero 1 del, appena retrocesso in serie B , è il primo ... Venezia Cagliari, Cragno una sicurezza ma non basta: il giudizio Ma in tanti lasceranno il Cagliari. Di certo ci sono a scadenza di contratto Lykogiannis e Ceppitelli. Ma soprattutto andranno via giocatori dal contratto oneroso e che hanno mercato come Joao Pedro, ...Rabbia e delusione in casa Cagliari. Il non aver portato a casa quella salvezza ... Con l’addio ai colori rossoblù da parte dei maggiori uomini da mercato come Cragno, Bellanova e Nandez e con un ...